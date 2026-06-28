राम मंदिर दान चोरी: SIT ने 17 साल से जमे अधिकारी से की पूछताछ, लाखों बरामद

जांचकर्ताओं ने 7 संदिग्धों से 79.85 लाख बरामद किए

जांचकर्ताओं का मानना है कि कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के चलते पैसे गायब करना आसान हो गया था। जैसे कि CCTV फुटेज को कम समय तक ही रिकॉर्ड करके रखना, कर्मचारियों की ठीक से जांच न होना और पैसों के हिसाब-किताब में गड़बड़ी होना। अब तक 8 में से 7 संदिग्धों से 79.85 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं। इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि ट्रस्ट के बड़े नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन गायब हुए दान का पता लगाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं।