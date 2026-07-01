अयोध्या राम मंदिर चोरी: आरोपी का बड़ा खुलासा, 'अपने ही' थे साजिश में शामिल
अयोध्या के राम मंदिर में दान की बड़ी चोरी कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी। आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि यह सब बहुत पहले से प्लान किया गया था। उसने बताया कि मंदिर के कर्मचारी और बैंक के कुछ अंदरूनी लोगों ने उन्हें दान गिनने वाले कमरे में घुसने में मदद की। उन्हें यह भी मालूम था कि CCTV कैमरे कहां-कहां लगे हैं, जिससे वे सुरक्षाकर्मियों की नजरों से आसानी से बच निकले। यहां तक कि चोरी के पैसों को पहले बाथरूम में छिपाया गया था, और फिर बड़ी चालाकी से मंदिर से बाहर निकाल लिया गया।
मंदिर ट्रस्ट ने 58 लाख बरामद किए, SIT गठित
ट्रस्ट ने 5 जून को शुक्ला के घर से 58 लाख रुपये बरामद कर लिए। खास बात यह है कि यह बरामदगी तब हुई जब कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। कुछ दिनों बाद बैंक ट्रांसफर के जरिए और पैसे भी वापस आ गए। यह समझने के लिए कि इतनी बड़ी चोरी कैसे संभव हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT गठित कर दी है। यह मामला मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और महासचिव चंपत राय पर बहुत दबाव डाल रहा है। इन दोनों ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। जांच में अब और गहराई से पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था।