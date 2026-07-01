अयोध्या राम मंदिर चोरी: आरोपी का बड़ा खुलासा, 'अपने ही' थे साजिश में शामिल

मंदिर ट्रस्ट ने 58 लाख बरामद किए, SIT गठित

ट्रस्ट ने 5 जून को शुक्ला के घर से 58 लाख रुपये बरामद कर लिए। खास बात यह है कि यह बरामदगी तब हुई जब कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। कुछ दिनों बाद बैंक ट्रांसफर के जरिए और पैसे भी वापस आ गए। यह समझने के लिए कि इतनी बड़ी चोरी कैसे संभव हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT गठित कर दी है। यह मामला मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और महासचिव चंपत राय पर बहुत दबाव डाल रहा है। इन दोनों ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। जांच में अब और गहराई से पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था।