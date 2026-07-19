सोनम वांगचुक निजी अस्पताल में नहीं होंगे शिफ्ट, हाई कोर्ट ने कहा- डॉक्टरों पर भरोसा रखें

कोर्ट ASG और डॉक्टरों की इस बात पर भी ध्यान देता है कि वांगचुक की पत्नी और भाई को उनसे मिलने की पूरी छूट दी गई है।

यह ध्यान रखते हुए कि वांगचुक के परिवार वालों को अलग कमरा दिया गया है, इस चरण पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

वांगचुक डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले किसी भी मेडिकल इलाज या प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

कोर्ट में 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट/जवाब दाखिल किया जाए।