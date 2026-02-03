ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा काटकर ले गए चोर, भारत ने नाराजगी जताई
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात चोरों ने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। वे उसे काटकर उठा ले गए हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा मेलबर्न के रोविल स्थित ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सामुदायिक केंद्र में लगी थी। घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना पर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने नाराजगी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
नाराजगी
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, "हम अज्ञात लोगों द्वारा मेलबर्न के रोविल स्थित ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सामुदायिक केंद्र में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़फोड़ कर उसे हटाने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया है और उनसे लापता प्रतिमा को बरामद करने की मांग की है। साथ ही, दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।"
महत्व
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भेंट की थी प्रतिमा
द ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक, यह प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), नई दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भेंट किया था। इसका उद्घाटन 12 नवंबर, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया था। यह प्रतिमा समुदाय के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि किंग्सले क्लोज, रोविल स्थित चैरिटी परिसर से 3 अज्ञात अपराधियों ने मूर्ति चुराई थी। उनकी तलाश जारी है।
ट्विटर पोस्ट
महात्मा गांधी की प्रतिमा चोरी
🚨🇦🇺 मेलबर्न के रोविल में ऑस्ट्रेलियन भारतीय सामुदायिक केंद्र से महात्मा गांधी की मूर्ति चोरी— Sputnik हिंदी (@SputnikHindi) February 3, 2026
कांसे की यह मूर्ति ICCR (नई दिल्ली) ने गिफ्ट की थी जिसका अनावरण पूर्व PM स्कॉट मॉरिसन ने किया था।
पुलिस इस चोरी की जांच कर रही है। pic.twitter.com/jzUYhyPpsx