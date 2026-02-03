ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा काटकर ले गए चोर, भारत ने नाराजगी जताई

लेखन गजेंद्र 07:14 pm Feb 03, 202607:14 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात चोरों ने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। वे उसे काटकर उठा ले गए हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा मेलबर्न के रोविल स्थित ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सामुदायिक केंद्र में लगी थी। घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना पर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने नाराजगी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।