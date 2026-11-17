न्यूयॉर्क में रहने वाले सेवानिवृत्त वकील अतुल तलवार करीब 4 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार हुए हैं। ठगों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का अधिकारी बताकर उनसे इतनी बड़ी रकम ऐंठ ली। धोखेबाजों ने तलवार को बताया कि उनका आधार नंबर पहलगाम में हुए एक आतंकी मामले से जुड़ा है। साथ ही, उन्हें डराया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फर्जी ऑनलाइन सुनवाई के बहाने ठगों ने उनकी निजी जानकारी निकाली और उन्हें अपने सेवानिवृत्ति खाते से करीब 3.80 लाख डॉलर (लगभग 3.16 करोड़ रुपये) निकालने के लिए मना लिया।