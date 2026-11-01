आंध्र प्रदेश में पत्रकारों को बनाया गया निशाना, कैमरा तोड़ने के साथ फोन भी छीने

हमले के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बशीर अपने कैमरामैन विजय को दिलासा देते दिख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों इस घटना से कितने सहमे हुए थे। सत्ताधारी TDP का आरोप है कि YSRCP के गुंडों ने जानबूझकर पत्रकारों पर हमला किया और उनका कैमरा तोड़ दिया। वहीं, YSRCP इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि चुनावों में गुंडागर्दी TDP कर रही है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पत्रकारों पर हुए इस हमले की निंदा की है और इसकी पूरी जांच कराने की मांग की है।