गुरुग्राम में पार्किंग विवाद में सेवानितृत्त वायुसेना अधिकारी पर जानलेवा हमला

गुप्ता ने बताया कि घटना के दौरान सिर्फ एक शेफ उनकी मदद के लिए आगे आया, जबकि बाकी स्टाफ उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह अब इस मामले की ठीक से जांच करवाने पर जोर दे रहे हैं और पुलिस से CCTV फुटेज जांचने के साथ-साथ गवाहों से भी बात करने के लिए कहा है। गुप्ता ने पुलिस के देर से कार्रवाई करने पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल की रिपोर्ट में उनकी कोहनी में हुए फ्रैक्चर का जिक्र तक नहीं था, जबकि इसके लिए सर्जरी की जरूरत थी।