सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन में शामिल नाबालिग को धमकी वाले मामले पर चिंता जताई है

CJP प्रदर्शन में शामिल नाबालिग को मिली धमकी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए सुरक्षा के निर्देश

लेखन आबिद खान 04:19 pm Sep 10, 202604:19 pm

क्या है खबर?

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 14 वर्षीय नाबालिग के घर पर पथराव और धमकी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को नाबालिग की FIR पर कार्रवाई करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पीठ ने कहा कि नाबालिग को डराने-धमकाने के आरोप एक गंभीर मुद्दा है और किसी भी व्यक्ति को पीड़ित या उसके परिवार को आपराधिक केस चलाने के लिए डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।