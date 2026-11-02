पश्चिम बंगाल: नारायणतला में चर्च के उद्घाटन के दौरान पादरियों-महिलाओं पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

चर्च के एक सदस्य रमन नस्कर ने कहा, "जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तभी कुछ बदमाश अंदर घुस आए और नारे लगाने लगे। हममें से कई लोगों पर हमला किया गया और उन्हें चोटें आईं।" पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ईसाई समूहों के बीच किसी आपसी विवाद के कारण यह हमला हुआ है। दुख की बात है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के दिनों में ईसाइयों पर हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 दिन पहले ही एक ईसाई परिवार के 3 सदस्यों को कथित तौर पर जबरन कई तरह के रीति-रिवाज निभाने को मजबूर किया गया, ताकि वे ईसाई धर्म छोड़कर वापस हिंदू धर्म अपना लें।