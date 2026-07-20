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दिल्ली में संसद मार्च के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे
दिल्ली में संसद मार्च के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज

दिल्ली में संसद मार्च के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे

लेखन गजेंद्र
Jul 20, 2026
01:35 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के लिए उमड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस दौरान, कुछ प्रदर्शकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने समर्थकों से शांत रहने और शांति बनाए रखने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि हम शांति और प्रेम से ही जीत हासिल कर सकते हैं।

लाठीचार्ज

संसद में उठा लाठीचार्ज का मुद्दा

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाना और कुचलना चाहती है।

इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने किसी को भी संसद तक मार्च की अनुमति नहीं दी है।

सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्था सख्त, इंटरनेट बंद

संसद तक मार्च और युवाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सशस्त्र बलों को भी तैनात किया गया है।

जनपथ और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के साथ पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। यहां युवाओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया है।

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ट्विटर पोस्ट

लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने का दृश्य

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ट्विटर पोस्ट

लाठीचार्ज का दृश्य

मुलाकात

धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह से मुलाकात, नड्डा प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे

युवाओं के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अभी मुलाकात का कारण सामने नहीं आया है।

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि उनकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात तय की गई है।

नड्डा से प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

घायल एक प्रदर्शनकारी

सुरक्षा

संसद परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी

विरोध मार्च के मद्देनजर संसद परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और अन्य बलों को तैनात किया गया है।

उधर, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच, संसद से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित रेल भवन के पास प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं।

पुलिस ने पानी की बौछार करने के लिए दमकल की गाड़ियां भी तैनात की है।

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