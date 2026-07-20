दिल्ली में संसद मार्च के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज

दिल्ली में संसद मार्च के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे

लेखन गजेंद्र 01:35 pm Jul 20, 202601:35 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के लिए उमड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस दौरान, कुछ प्रदर्शकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने समर्थकों से शांत रहने और शांति बनाए रखने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि हम शांति और प्रेम से ही जीत हासिल कर सकते हैं।