बिहार में विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी: 10 लाख मेहमान, ग्लास में खाना और मीलों लंबा जाम
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी हाल ही में हुई है। यह शादी अपनी भव्यता और अनोखे जुगाड़ को लेकर खूब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि नादवन गांव में हुए इस आयोजन में खुले निमंत्रण की वजह से करीब 10 लाख लोग पहुंच गए। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेहमानों को खाने के लिए पीने वाले ग्लास को प्लेट की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग तो कार्डबोर्ड के डिब्बों में खाना पैक करके ले गए, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा थी।
शादी से लगा लंबा जाम, खाने की भी हुई कमी
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने बड़े-बड़े बर्तनों से सीधे खाना निकाला। मिठाई के काउंटर से तो रसगुल्ले पलक झपकते ही खत्म हो गए। लोग कार और ट्रैक्टर से आए, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इन सबके बावजूद, यह पूरा आयोजन किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था। यहां घुड़दौड़ भी हुई, VIP मेहमानों के लिए हेलीपैड बनाया गया था और इस खास मौके के लिए पूरी टेंट सिटी भी तैयार की गई थी।