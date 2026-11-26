बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी हाल ही में हुई है। यह शादी अपनी भव्यता और अनोखे जुगाड़ को लेकर खूब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि नादवन गांव में हुए इस आयोजन में खुले निमंत्रण की वजह से करीब 10 लाख लोग पहुंच गए। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेहमानों को खाने के लिए पीने वाले ग्लास को प्लेट की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग तो कार्डबोर्ड के डिब्बों में खाना पैक करके ले गए, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा थी।