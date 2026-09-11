शी जिनपिंग की 'होंगकी N701' कार: दिल्ली में दिखेगा चीन का चलता-फिरता बुलेटप्रूफ किला

प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। एक तरफ जहां वैश्विक राजनीति मुख्य मुद्दा रहेगी, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग की कार 'होंगकी N701' ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह शानदार, बख्तरबंद लिमोजिन सिर्फ चीन के बड़े नेताओं के लिए बनाई गई है। जिनपिंग जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, यह कार लोगों का ध्यान खींचती है। यह कार चीन की औद्योगिक ताकत को दिखाती है और देश की सत्ता, निरंतरता और उपस्थिति का संदेश देती है।