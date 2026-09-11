शी जिनपिंग की 'होंगकी N701' कार: दिल्ली में दिखेगा चीन का चलता-फिरता बुलेटप्रूफ किला
प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। एक तरफ जहां वैश्विक राजनीति मुख्य मुद्दा रहेगी, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग की कार 'होंगकी N701' ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह शानदार, बख्तरबंद लिमोजिन सिर्फ चीन के बड़े नेताओं के लिए बनाई गई है। जिनपिंग जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, यह कार लोगों का ध्यान खींचती है। यह कार चीन की औद्योगिक ताकत को दिखाती है और देश की सत्ता, निरंतरता और उपस्थिति का संदेश देती है।
बुलेटप्रूफ खूबियों वाली 5.5 मीटर लंबी बख्तरबंद लिमोजिन
होंगकी N701 की लंबाई करीब 5.5 मीटर है और यह ढेर सारी सुरक्षा खूबियों से लैस है। इसमें बुलेटप्रूफ शीशे, मजबूत कवच (आर्मर) और बुलेटप्रूफ पहिए लगे हैं। रासायनिक हमलों से बचाने के लिए इसमें एयर-कंप्रेशन सिस्टम भी लगा है। कहा जाता है कि इसमें 408 हॉर्सपावर का दमदार V12 इंजन लगा है। इसका डिज़ाइन भी काफी खास है, जिसमें एक बोल्ड ग्रिल और लाल झंडे वाला प्रतीक चिन्ह लगा है।
1958 से चीनी नेतृत्व से जुड़ी है होंगकी
होंगकी कंपनी 1958 से ही चीन के नेताओं से जुड़ी हुई है। यह परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। N701 सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह चीन की अपने नेताओं की सुरक्षा पर जोर और औद्योगिक क्षेत्र में नए-नए बदलाव लाने की उसकी कोशिश को भी दिखाता है।