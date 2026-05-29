पुणे में जहरीली शराब से 15 की जान गई, आरोपी गिरफ्तार

योगेश वानखेड़े गिरफ्तार, 2 अन्य हिरासत में

पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को धर दबोचा है। माना जा रहा है कि इसी ने यह नकली शराब बनाई थी। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब उस पर महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस फिलहाल इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह शराब कैसे तैयार की गई और इसे किन-किन जगहों पर बेचा गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।