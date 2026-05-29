पुणे में जहरीली शराब से 15 की जान गई, आरोपी गिरफ्तार
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जहरीली शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई और लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर दापोड़ी, फुगेवाड़ी, काले पाडल और हडपसर के रहने वाले थे। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन फौरन हरकत में आ गया है और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह जानलेवा शराब आखिर कहां से आई थी।
योगेश वानखेड़े गिरफ्तार, 2 अन्य हिरासत में
पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को धर दबोचा है। माना जा रहा है कि इसी ने यह नकली शराब बनाई थी। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब उस पर महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस फिलहाल इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह शराब कैसे तैयार की गई और इसे किन-किन जगहों पर बेचा गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।