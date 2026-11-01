दिल्ली में मतदाता सूची के SIR पर हंगामा, हिरासत में लिए गए 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र

दिल्ली में रविवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध कर रहे कम से कम 100 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र संगठन दिशा ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। यह मार्च मिंटो रोड से शुरू होकर कनॉट प्लेस तक जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिंटो रोड पर ही रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया।