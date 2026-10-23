दिल्ली हवाई अड्डे पर संदिग्ध महिला के बैग से निकली करोड़ों रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड
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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आई एक महिला को रोका। दरअसल, उसका ट्रैवल प्रोफाइल संदिग्ध लगा था, जिसके बाद उसे रोका गया। जांच में पता चला कि उसके बैग में 2.99 किलो हाइड्रोपोनिक वीड छिपा हुआ था। यह वीड भांग का एक बहुत ही असरदार रूप होता है, जिसे मिट्टी की बजाय पानी में उगाया जाता है। पकड़ी गई इस वीड की कीमत करीब 2.99 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अधिकारियों ने ड्रग्स को जब्त कर महिला को किया गिरफ्तार
अधिकारियों ने ड्रग्स को जब्त कर लिया और महिला को भारत के सख्त नारकोटिक्स कानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई दिखाती है कि हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसियां अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के नए-नए तरीकों पर कितनी पैनी नजर रख रही हैं।