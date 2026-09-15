दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन को लेकर चूक, एयर इंडिया पर मंत्रालय का कड़ा शिकंजा

भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना पर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने पूछा है कि अमृतसर में लुफ्थांसा के बोर्डिंग पास कैसे जारी किए गए और दिल्ली में इमिग्रेशन के तय नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ।

मंत्रालय इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं एयर इंडिया और सैत्स (SATS) के कर्मचारियों से कोई बड़ी चूक तो नहीं हुई। एयर इंडिया को अब 7 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन पर प्रशासनिक या नियामक कार्रवाई की जा सकती है।