दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन को लेकर चूक, एयर इंडिया पर मंत्रालय का कड़ा शिकंजा
दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 सितंबर को 3 इतालवी यात्रियों के इमिग्रेशन जांच से बच निकलने के बाद एयर इंडिया सवालों के घेरे में आ गई है। ये यात्री अमृतसर से घरेलू बोर्डिंग पास लेकर आए थे और किसी तरह अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर एरिया में पहुंच गए।
वहां से वे बिना सामान्य पासपोर्ट कंट्रोल के ही लुफ्थांसा की उड़ान से म्यूनिख के लिए निकल गए। इस पूरे मामले से यात्रियों की जांच-पड़ताल के तरीके पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से मांगी सफाई
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना पर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने पूछा है कि अमृतसर में लुफ्थांसा के बोर्डिंग पास कैसे जारी किए गए और दिल्ली में इमिग्रेशन के तय नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ।
मंत्रालय इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं एयर इंडिया और सैत्स (SATS) के कर्मचारियों से कोई बड़ी चूक तो नहीं हुई। एयर इंडिया को अब 7 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन पर प्रशासनिक या नियामक कार्रवाई की जा सकती है।