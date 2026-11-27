दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया शातिर यात्री, बेल्ट के बकल में छिपा था चाकू; देखें वीडियो
दिल्ली के एयरपोर्ट की सुरक्षा की एक बार फिर कड़ी परीक्षा हुई है। हांगकांग से आए एक यात्री को बेल्ट के बकल में छिपाकर चाकू ले जाते पकड़ा गया।
CISF के एक सुरक्षाकर्मी ने एक्स-रे जांच के दौरान एक अजीब धातु की चीज देखी। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई, तो बेल्ट के बकल में छिपा हुआ चाकू मिल गया।
यह यात्री रायपुर जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने ही वाला था। CISF ने तो इसका एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि चाकू कितनी चालाकी से छिपाया गया था।
CISF ने टीम की सतर्कता की तारीफ की
सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा सुरक्षा जोखिम टल गया। CISF ने अपनी टीम की सराहना की और कहा कि उन्होंने सतर्क रहकर सख्त नियमों का पालन किया।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए विमानों में चाकू और दूसरी धारदार चीज़ें ले जाना पूरी तरह मना है। यह घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपने सामान की अच्छे से जांच कर लें और कोई भी खतरनाक चीज घर पर ही छोड़ दें।
ट्विटर पोस्ट
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