दिल्ली के एयरपोर्ट की सुरक्षा की एक बार फिर कड़ी परीक्षा हुई है। हांगकांग से आए एक यात्री को बेल्ट के बकल में छिपाकर चाकू ले जाते पकड़ा गया।

CISF के एक सुरक्षाकर्मी ने एक्स-रे जांच के दौरान एक अजीब धातु की चीज देखी। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई, तो बेल्ट के बकल में छिपा हुआ चाकू मिल गया।

यह यात्री रायपुर जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने ही वाला था। CISF ने तो इसका एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि चाकू कितनी चालाकी से छिपाया गया था।