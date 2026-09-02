नेपाल बाढ़: मौत को मात देकर लौटे असम के पंकज, दोस्त अरुण की तलाश जारी
असम के पंकज बर्मन नेपाल में एक बिजली घर पर काम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक आई भयंकर बाढ़ में वह फंस गए। 4 दिनों तक वे एक पहाड़ी पर अटके रहे। जब बाढ़ का पानी और मलबा तेजी से बढ़ने लगा, तो पंकज और उनके कई साथी सुरक्षित ऊंची जगह की ओर भागे।
वहां, वे सिर्फ पानी और बिस्कुट के सहारे जिंदा रहे, जब तक कि नेपाली बचाव दल ने उन्हें ढूंढ निकाला और सुरक्षित बाहर निकाला।
नेपाल बाढ़ में अरुण महंत अभी भी लापता
असम सरकार की मदद से पंकज सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का दिल से धन्यवाद किया है। हालांकि, यह अनुभव उनके लिए कुछ खट्टा-मीठा रहा। क्योंकि इस बाढ़ की अफरा-तफरी में उनके साथ काम करने वाले अरुण महंत लापता हो गए हैं।
पंकज ने बताया, "मैं उनके फोन पर लगातार कॉल करता रहा, पर उनसे बात नहीं हो पाई।" इस समूह के 8 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन पांच लोग अभी भी लापता हैं।