नेपाल बाढ़: मौत को मात देकर लौटे असम के पंकज, दोस्त अरुण की तलाश जारी

असम सरकार की मदद से पंकज सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का दिल से धन्यवाद किया है। हालांकि, यह अनुभव उनके लिए कुछ खट्टा-मीठा रहा। क्योंकि इस बाढ़ की अफरा-तफरी में उनके साथ काम करने वाले अरुण महंत लापता हो गए हैं।

पंकज ने बताया, "मैं उनके फोन पर लगातार कॉल करता रहा, पर उनसे बात नहीं हो पाई।" इस समूह के 8 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन पांच लोग अभी भी लापता हैं।