असम पुलिस ने कायम अंसारी को 24 घंटे में भारत छोड़ने का दिया आदेश

असम के निर्वासन अभियान के बीच हिरासत में लिए गए अंसारी

कायम अंसारी को मई में गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें माटिया ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें बाहर भेजने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। अगर वे खुद नहीं जाते, तो उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा। यह असम के अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के बड़े अभियान का हिस्सा है। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राज्य को नागरिकता कानूनों के तहत और अधिक ताकत दी है, जिसके बाद 300 से ज्यादा लोगों को, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया था, बाहर भेजा जा चुका है।