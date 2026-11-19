मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रशांत दिहिंगिया ने इस नियम की वजह बताई। उन्होंने कहा कि यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रेनी डॉक्टर अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकें और किसी तरह की रुकावट न आए।

उनका तर्क था कि पहले शादी जैसे आयोजनों की वजह से कुछ ट्रेनी डॉक्टरों को दिक्कतें हुई थीं। लेकिन छात्रों की आपत्तियां सुनने के बाद, AMCH ने अपना यह फैसला वापस लेने का निर्णय लिया।