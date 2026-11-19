असम मेडिकल कॉलेज ने शादी से जुड़ा विवादित आदेश वापस लिया
डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (AMCH) ने अपनी एक सलाह वापस ले ली है। इस सलाह में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों से कहा गया था कि वे अपनी ट्रेनिंग के दौरान शादी जैसे बड़े निजी आयोजनों को टाल दें।
छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने इस पर ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि यह उनके निजी जीवन में दखल-अंदाजी है। इसी विरोध के बाद कॉलेज ने यह नोटिस वापस ले लिया।
मेडिसिन विभाग के प्रमुख ने बताई वजह
मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रशांत दिहिंगिया ने इस नियम की वजह बताई। उन्होंने कहा कि यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रेनी डॉक्टर अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकें और किसी तरह की रुकावट न आए।
उनका तर्क था कि पहले शादी जैसे आयोजनों की वजह से कुछ ट्रेनी डॉक्टरों को दिक्कतें हुई थीं। लेकिन छात्रों की आपत्तियां सुनने के बाद, AMCH ने अपना यह फैसला वापस लेने का निर्णय लिया।
असम का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है AMCH
AMCH की स्थापना साल 1900 में हुई थी। शुरुआती दौर में इसे बेरी व्हाइट मेडिकल स्कूल के नाम से जाना जाता था।
यह असम का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से यह पूर्वोत्तर भारत में स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।