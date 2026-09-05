असम के 50 स्कूलों में IIT मद्रास बदलेगा बच्चों की पढ़ाई का अंदाज, AI पाठ्यक्रम के लिए योजना शुरू

शिक्षकों को इन AI उपकरणों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे बच्चों का बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। शिक्षा मंत्री रानोज पेगु का कहना है कि इस कदम से छात्रों में रचनात्मकता और कौशल का विकास होगा। ऑनलाइन परीक्षाओं पर भी विचार किया जा रहा है, हालांकि जरूरत पड़ने पर नियमित परीक्षाएं भी जारी रहेंगी। इस प्रोजेक्ट का ज़्यादातर खर्च कंपनियां उठाएंगी, जबकि इसके लिए ज़रूरी समर्थन राज्य सरकार मुहैया कराएगी।