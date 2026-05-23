असम में बकरीद पर गाय की कुर्बानी टालने की अपील, मुख्यमंत्री बिस्वा ने की सराहना
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कई ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटियों की तारीफ की है, जिन्होंने 27 मई को आने वाली बकरीद पर मुसलमानों से गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। बोंगाईगांव, कछार, धुबरी और होजाई जैसे कई जिलों की कमेटियों ने लोगों से कहा है कि वे हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की बजाय दूसरे जानवरों की कुर्बानी देने के विकल्प चुनें, क्योंकि असम में हिंदू आबादी ज्यादा है। सरमा ने इस कदम को एक समझदारी भरा इशारा बताया और सोशल मीडिया पर इन कमेटियों की अपीलों को साझा भी किया।
मुख्यमंत्री सरमा ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आह्वान किया
सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे स्वैच्छिक कदम पूरे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने दूसरी कमेटियों से भी इस मिसाल को अपनाने की अपील की। सरमा ने कहा कि असम में अलग-अलग समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है।