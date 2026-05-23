असम में बकरीद पर गाय की कुर्बानी टालने की अपील, मुख्यमंत्री बिस्वा ने की सराहना देश May 23, 2026

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कई ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटियों की तारीफ की है, जिन्होंने 27 मई को आने वाली बकरीद पर मुसलमानों से गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। बोंगाईगांव, कछार, धुबरी और होजाई जैसे कई जिलों की कमेटियों ने लोगों से कहा है कि वे हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की बजाय दूसरे जानवरों की कुर्बानी देने के विकल्प चुनें, क्योंकि असम में हिंदू आबादी ज्यादा है। सरमा ने इस कदम को एक समझदारी भरा इशारा बताया और सोशल मीडिया पर इन कमेटियों की अपीलों को साझा भी किया।