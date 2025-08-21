असम में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, इनको छूट

असम में बालिग लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा

लेखन गजेंद्र 05:31 pm Aug 21, 202505:31 pm

क्या है खबर?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। सरमा ने बताया कि यह फैसला एक साल तक के लिए लिया गया है। हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को इससे राहत दी गई है, यानी उनका कार्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें सितंबर तक अवसर मिलेगा।