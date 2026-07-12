असम में नशा माफियाओं की टूटी कमर, मुख्यमंत्री सरमा ने 472 करोड़ की ड्रग्स पर चलवाया रोड रोलर

सरमा ने बेहतर पुलिसिंग और जनता की सतर्कता पर जोर दिया

सरमा ने जब्त की गई ड्रग्स पर खुद रोड रोलर चलाया। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ ड्रग्स पकड़ना ही नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे की लत से बचाना और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना भी है। उन्होंने कुछ चुनौतियों पर भी बात की, जैसे पड़ोसी राज्यों के रास्ते म्यांमार से होने वाली ड्रग्स की तस्करी। इन पर लगाम कसने के लिए उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और आम जनता से सहयोग की अपील की। पिछले 5 सालों में असम पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े 3,300 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। अब नागरिकों से भी कहा गया है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें।