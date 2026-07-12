असम में नशा माफियाओं की टूटी कमर, मुख्यमंत्री सरमा ने 472 करोड़ की ड्रग्स पर चलवाया रोड रोलर
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस हफ्ते गुवाहाटी में राज्य के सबसे बड़े ड्रग निपटान अभियान का आयोजन किया।
कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरमा ने 472 करोड़ रुपये से ज्यादा की नशीली दवाओं को नष्ट होते देखा। इनमें लगभग 38,000 किलो गांजा और 1.9 मिलियन याबा टैबलेट शामिल थी। इस कार्यक्रम के जरिए असम ने साफ संदेश दिया कि वह नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की अपनी नीति पर सख्ती से अमल कर रहा है।
सरमा ने बेहतर पुलिसिंग और जनता की सतर्कता पर जोर दिया
सरमा ने जब्त की गई ड्रग्स पर खुद रोड रोलर चलाया। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ ड्रग्स पकड़ना ही नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे की लत से बचाना और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना भी है। उन्होंने कुछ चुनौतियों पर भी बात की, जैसे पड़ोसी राज्यों के रास्ते म्यांमार से होने वाली ड्रग्स की तस्करी। इन पर लगाम कसने के लिए उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और आम जनता से सहयोग की अपील की। पिछले 5 सालों में असम पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े 3,300 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। अब नागरिकों से भी कहा गया है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें।