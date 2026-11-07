वंदे भारत का नया अवतार: स्लीपर ट्रेन से रातभर में पूरा होगा मुंबई से बेंगलुरु का सफर
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मुंबई और बेंगलुरु के बीच रातभर की यात्रा अब और भी सुविधाजनक हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, उससे बेंगलुरु और मुंबई के बीच रातभर का रेल संपर्क और मजबूत होगा। इस ट्रेन की नियमित यात्राएं 2 नवंबर से शुरू होंगी।
बेंगलुरु से हुबली होते हुए एक और वंदे भारत की योजना
यह स्लीपर ट्रेन देश में रेल यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में भारत की एक पहल है। इसका मकसद दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों को और बेहतर तरीके से जोड़ना है। इतना ही नहीं बेंगलुरु से हुब्बल्लि के रास्ते पुणे और मुंबई के लिए एक और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की भी योजना है। ऐसे में जल्द ही यात्रियों को यात्रा के लिए और भी आरामदायक विकल्प मिलेंगे।