वंदे भारत का नया अवतार: स्लीपर ट्रेन से रातभर में पूरा होगा मुंबई से बेंगलुरु का सफर

यह स्लीपर ट्रेन देश में रेल यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में भारत की एक पहल है। इसका मकसद दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों को और बेहतर तरीके से जोड़ना है। इतना ही नहीं बेंगलुरु से हुब्बल्लि के रास्ते पुणे और मुंबई के लिए एक और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की भी योजना है। ऐसे में जल्द ही यात्रियों को यात्रा के लिए और भी आरामदायक विकल्प मिलेंगे।