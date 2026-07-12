भारत की बुलेट ट्रेन अगले साल से, हैदराबाद बनेगा हाई-स्पीड हब
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया है कि भारत की बुलेट ट्रेन का पहला हिस्सा अगले साल शुरू हो जाएगा। यह शुरुआत मुंबई-अहमदाबाद रूट पर होगी। हालांकि, इसी रूट पर सूरत से बिलिमोरा तक का पहला स्ट्रेच 2027 में ही जनता के लिए खोला जाएगा। यह देश में हाई-स्पीड रेल की दिशा में एक अहम पड़ाव होगा।
चरणबद्ध शुरुआत और हैदराबाद हब की योजनाएं
पूरी मुंबई-अहमदाबाद लाइन को अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। यह लाइन धीरे-धीरे वापी, अहमदाबाद, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि हैदराबाद को एक 'हाई-स्पीड हब' के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए एक बड़ा रेलवे बजट दिया है, उसी के तहत यहां 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की योजना है। इतना ही नहीं, देशभर में 260 से भी ज्यादा स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इनमें सिकंदराबाद और हाईटेक सिटी जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। यह सब केंद्र सरकार की 'नव-निर्माण' पहल का हिस्सा है।