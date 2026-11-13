14 नवंबर से मंगलुरु-बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री का ऐलान

रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि इस नई ट्रेन की शुरुआत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। उन्होंने जानकारी दी कि कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ने पर भी बातचीत चल रही है और मुश्किल इलाकों में पटरियों को दोगुना करने का काम भी तेजी से जारी है।

वैष्णव ने इस दौरान कर्नाटक में चल रहे करीब 75,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। इनमें बुलेट ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं।