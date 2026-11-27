कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है।
यह कदम तब उठाया गया, जब सिंह ने सार्वजनिक रूप से उन पर पाकिस्तानी नेताओं से पैसे लेने का आरोप लगाया था।
रांका ने इन आरोपों को "झूठा और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत के प्रति समर्पित हैं और अपनी बात उन्होंने 'X' पर साझा की है।
आशुतोष रांका ने मैकिन्से, गावी से अपने संबंधों का किया बचाव
रांका ने मैकिन्से में अपनी अच्छी-खासी कमाई वाली नौकरी छोड़कर लोक सेवा में कदम रखा था।
उन्होंने साफ किया कि मैकिन्से, गावी और दूसरे संगठनों के साथ उनके पेशेवर संबंध पूरी तरह से दस्तावेजों में दर्ज हैं और वे भारत के टैक्स और अकाउंटिंग कानूनों का पालन करते हैं।
CJP के एक और नेता, सौरभ दास ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" करार दिया और सरकार को सबूत दिखाने की चुनौती दी। रांका का कहना है कि वे किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।