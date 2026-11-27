रांका ने मैकिन्से में अपनी अच्छी-खासी कमाई वाली नौकरी छोड़कर लोक सेवा में कदम रखा था।

उन्होंने साफ किया कि मैकिन्से, गावी और दूसरे संगठनों के साथ उनके पेशेवर संबंध पूरी तरह से दस्तावेजों में दर्ज हैं और वे भारत के टैक्स और अकाउंटिंग कानूनों का पालन करते हैं।

CJP के एक और नेता, सौरभ दास ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" करार दिया और सरकार को सबूत दिखाने की चुनौती दी। रांका का कहना है कि वे किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।