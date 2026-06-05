एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख
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भारतीय वायु सेना ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपना अगला उप प्रमुख चुना है। वे 1 जुलाई, 2026 से यह अहम पद संभालेंगे। दीक्षित संयुक्त रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने और देश में बने लड़ाकू विमानों (स्वदेशी जेट) के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस सोच के चलते भारतीय वायु सेना के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।
दीक्षित के पास है 3,300 घंटों से अधिक की उड़ान का अनुभव
दीक्षित का अनुभव बहुत पुराना और व्यापक है। वे 1986 में वायुसेना में शामिल हुए थे। तब से वे मिराज-2000 और मिग-21 जैसे लड़ाकू विमानों पर 3,300 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने कई स्वदेशी अपग्रेड और विकास कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाई है, जिससे वायु सेना के आधुनिकीकरण को काफी गति मिली है।