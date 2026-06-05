एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख देश Jun 05, 2026

भारतीय वायु सेना ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपना अगला उप प्रमुख चुना है। वे 1 जुलाई, 2026 से यह अहम पद संभालेंगे। दीक्षित संयुक्त रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने और देश में बने लड़ाकू विमानों (स्वदेशी जेट) के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस सोच के चलते भारतीय वायु सेना के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।