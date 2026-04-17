नासिक: अशोक खरात के करीबी जितेंद्र शेलके की मौत, 'हादसे' पर उठे सवाल

शिवनिका ट्रस्ट के जमीन सौदे जांच के घेरे में

यह हादसा उस वक्त हुआ, जब शेलके का परिवार संभाजीनगर जा रहा था। डॉ. शेलके की ट्रस्ट के जमीन सौदों में अहम भूमिका थी। ये सौदे अशोक खरात पर लगे आरोपों के चलते पहले से ही जांच के घेरे में हैं। खबर फैलते ही, शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने खरात से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। सुषमा अंधारे ने इस घटना को 'चौंकाने वाला' बताया और कहा कि पहले भी यह आशंका जताई गई थी कि खरात या उनके करीबी साथियों को खतरा हो सकता है।