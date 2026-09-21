DTU में 'सेवा फर्स्ट चैलेंज' की धमाकेदार शुरुआत, AI आइडिया से 2 करोड़ जीतो

इस प्रतियोगिता में दो तरह के ट्रैक हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर का इनोवेशन, जिसमें AI, रोबोटिक्स और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा है स्थानीय सामुदायिक स्तर का इनोवेशन, जिसमें खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर काम किया जा सकता है। आप स्कूल में हों, कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर इंडस्ट्री या सरकारी नौकरी कर रहे हों, सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी टीम बनाकर अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। यह चैलेंज पूरे देश में 19 सितंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो बदलाव ला सकता है, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है!