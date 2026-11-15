फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप समेत कई बड़े नेता लेंगे हिस्सा

फिलीपींस 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। राजधानी मनीला में संगठन से जुड़ी बैठकें शुरू हो गई हैं।

इस साल सम्मेलन का विषय है 'हमारा भविष्य, मिलकर संवारना'। आसियान सदस्य देशों और साझेदार देशों के नेता क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

उद्घाटन समारोह में आसियान के लोगो का अनावरण किया गया और पूर्वी तिमोर का आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में स्वागत किया गया।