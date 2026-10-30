राजस्थान में खौफनाक वारदात: सब्जी लेने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से काटा

हमला करने के बाद, फौरन हरकत में आए कुछ स्थानीय लोगों और एक पुलिस कांस्टेबल ने आशाराम को पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने तक उसे वहीं रोके रखा गया। दुख की बात है कि रामू इतनी चोटें लगने के बाद भी नहीं बच पाए और दम तोड़ दिया।

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ और हमलावर व मृतक के बीच आखिर क्या संबंध था।