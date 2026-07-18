आर्यन-पंशुल ने NEET-UG में किया टॉप, बोले- दोषियों पर हो कार्रवाई

लुधियाना के आर्यन गुप्ता और दिल्ली के पंशुल बंसल ने NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा में टॉप किया है। दोनों ने 720 में से 715 नंबर हासिल किए। दरअसल, यह दोबारा परीक्षा पहले पेपर लीक होने की वजह से आयोजित की गई थी।

आर्यन गुप्ता ने बताया कि दोबारा हुई यह परीक्षा पहले के मुकाबले काफी मुश्किल थी। वहीं, पंशुल बंसल के मुताबिक, फिजिक्स का सेक्शन काफी लंबा था, जिसकी वजह से उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगा।

हालांकि, दोनों छात्रों ने इस मौके को खुद को साबित करने का एक अच्छा अवसर माना। आर्यन गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि दोबारा पढ़ाई शुरू करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा था। वहीं, पंशुल बंसल ने बताया कि परीक्षा टलने के बाद मिले अतिरिक्त एक महीने में अपनी एकाग्रता बनाए रखना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।