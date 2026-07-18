आर्यन-पंशुल ने NEET-UG में किया टॉप, बोले- दोषियों पर हो कार्रवाई
लुधियाना के आर्यन गुप्ता और दिल्ली के पंशुल बंसल ने NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा में टॉप किया है। दोनों ने 720 में से 715 नंबर हासिल किए। दरअसल, यह दोबारा परीक्षा पहले पेपर लीक होने की वजह से आयोजित की गई थी।
आर्यन गुप्ता ने बताया कि दोबारा हुई यह परीक्षा पहले के मुकाबले काफी मुश्किल थी। वहीं, पंशुल बंसल के मुताबिक, फिजिक्स का सेक्शन काफी लंबा था, जिसकी वजह से उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगा।
हालांकि, दोनों छात्रों ने इस मौके को खुद को साबित करने का एक अच्छा अवसर माना। आर्यन गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि दोबारा पढ़ाई शुरू करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा था। वहीं, पंशुल बंसल ने बताया कि परीक्षा टलने के बाद मिले अतिरिक्त एक महीने में अपनी एकाग्रता बनाए रखना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।
पंशुल ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की
पंशुल बंसल ने पेपर लीक करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, "जब भी कोई पेपर लीक होता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक सही सिस्टम होना चाहिए।" उन्होंने अपने साथी छात्रों को यह भी याद दिलाया कि पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। पंशुल बंसल ने समझाया कि महज एक परीक्षा आपके पूरे जीवन का भविष्य तय नहीं कर सकती।