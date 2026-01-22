दिल्ली के शराब घोटाले में ED के समन के उल्लंघन के आरोपों से अरविंद केजरीवाल बरी

मामला

क्या है समन उल्लंघन का मामला?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में बनी नई शराबी नीति के मामले में ED ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल ने अलग-अलग तारीखों पर जारी 5 समन को टाल दिया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद एजेंसी कोर्ट पहुंची थी। इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें केजरीवाल बरी हो गए हैं।