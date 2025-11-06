अरुणाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल में 12 वर्षीय छात्र की मौत, रैगिंग का आरोप

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सैनिक स्कूल के 12 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में नए आरोप सामने आए हैं। छात्र 1 नवंबर को स्कूल परिसर में मृत पाया गया था। छात्र की बहन ताडू लूनिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दावा किया स्कूल अधिकारियों ने उनके परिवार को आत्महत्या की सूचना दी थी। जब लूनिया छात्रावास में भाई के साथियों से मिली तो उनको बताया गया कि उनके भाई ताडू हारो को रातभर प्रताड़ित किया गया था।

घटना पहले जानिए, पूरा मामला क्या है? सैनिक स्कूल निगलोक कक्षा 7 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय छात्र हारो 1 नवंबर को छात्रावास से लापता हो गया था। काफी ढूंढने के बाद उसका शव स्कूल परिसर में एक निर्माणाधीन ओवरहेड वॉटर टैंक के पास मृत अवस्था में मिला था। स्कूल प्रशासन ने पहले टैंक से कूदकर आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन 3 नवंबर को छात्र के पिता ने वरिष्ठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। अभी 8 छात्र हिरासत में हैं।

आरोप बहन ने क्या कहा? मिस अरुणाचल 2024 रह चुकी लूनिया ने बताया कि परिवार को साथियों से पता चला कि 31 अक्टूबर की रात कक्षा 10 के 8 और कक्षा 8 के 3 छात्र वार्डन के मौजूद न होने पर कक्षा 7 के छात्रावास में घुस आए थे। लूनिया ने आगे बताया कि वरिष्ठ छात्रों ने सिर्फ हारो को छोड़कर अन्य जूनियर छात्रों को अपने सिर कंबल से ढकने के लिए मजबूर किया और उसके भाई को कक्षा 10 के छात्रावास में ले गए।

आरोप सारी रात भाई को प्रताड़ित किया गया- लूनिया लूनिया ने आगे कहा, "किसी को नहीं पता कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने परिवार को बताया कि मेरे भाई को पूरी रात मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया।" उन्होंने कहा कि उनके भाई को एक गुम किताब के कारण चोर कहा गया और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुबह की प्रार्थना सभा में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की धमकी दी गई। सुबह 5:45 बजे छात्र को CCTV पर बैचेन देखा गया था।

आरोप पुलिस ने 8 छात्रों को हिरासत में लिया लूनिया ने बताया कि उनका परिवार घटना में शामिल लोगों के नाम जानता है, लेकिन डर है कि बाहरी हस्तक्षेप से न्याय को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हारो ने अंतिम समय में एक नोट भी लिखा था, जिसमें वरिष्ठ छात्रों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी गई थी। इस बीच, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है कि मामले में 8 छात्रों को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।