जम्मू-कश्मीर: पुंछ में अचानक बाढ़ से 6 घर क्षतिग्रस्त, 25 लोग बचाए गए
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जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के अरी इलाके में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां अचानक बाढ़ आ गई। इससे 6 घरों को नुकसान पहुंचा और करीब एक घंटे तक मुख्य सड़क बंद रही। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को सुरक्षित जगहों पर निकाला।
बाढ़ से सावधान रहने की अपील
स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का जायजा लिया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका को देखते हुए वे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने नदियों या बाढ़ संभावित इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।