केरलम के मंदिर में उमड़ी भावी दूल्हों की फौज, 7,000 कुंवारों ने भरा शादी का फॉर्म
केरलम के हरहारा महादेव मंदिर में लगे एक मुफ्त विवाह पंजीकरण शिविर में उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग पहुंचे। आयोजकों ने जहां 1,500 से 2,000 लोगों के आने का अंदाजा लगाया था, वहां करीब 7,000 लोग इस शिविर में पहुंच गए। लोग कन्नूर, वायनाड और पलक्कड़ जैसे दूर-दराज के जिलों से भी यहां आए थे। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को अपना जीवनसाथी ढूंढने में मदद करना था।
हरहारा शिविर में ज्यादातर पुरुष दिखे
पंजीकरण कराने वालों में लगभग 80 प्रतिशत पुरुष थे, जिनमें अधिकतर 30 साल से ज्यादा उम्र के थे, जबकि कुछ 40 और 50 की उम्र के भी थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लंबी लाइनें लग गईं और कुछ ट्रैफिक अव्यवस्था भी पैदा हो गई, क्योंकि आयोजकों को आनन-फानन में और फॉर्म छापने पड़े। मंदिर समिति ने अब 22 नवंबर के बाद से हर रविवार को यह शिविर लगाने की योजना बनाई है। वे 10 से 20 दिनों के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे। समिति का मानना है कि दूसरे मंदिर भी ऐसी पहल कर सकते हैं।