केरलम के मंदिर में उमड़ी भावी दूल्हों की फौज, 7,000 कुंवारों ने भरा शादी का फॉर्म

पंजीकरण कराने वालों में लगभग 80 प्रतिशत पुरुष थे, जिनमें अधिकतर 30 साल से ज्यादा उम्र के थे, जबकि कुछ 40 और 50 की उम्र के भी थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लंबी लाइनें लग गईं और कुछ ट्रैफिक अव्यवस्था भी पैदा हो गई, क्योंकि आयोजकों को आनन-फानन में और फॉर्म छापने पड़े। मंदिर समिति ने अब 22 नवंबर के बाद से हर रविवार को यह शिविर लगाने की योजना बनाई है। वे 10 से 20 दिनों के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे। समिति का मानना है कि दूसरे मंदिर भी ऐसी पहल कर सकते हैं।