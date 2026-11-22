इनमें से कई महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने घर छोड़कर आई हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कडाके की ठंड और सीमित सुविधाओं में रातें गुजारी हैं।

सरकारी प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार जहां बजट की कमी का हवाला दे रही है, वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके अहम योगदान के बदले अब उन्हें सही वेतन और पूरा समर्थन मिलना ही चाहिए।