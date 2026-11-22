कर्नाटक की 20,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता 6 दिन से कर रहीं प्रदर्शन, क्या हैं मांगें?
लेखन आबिद खान
17 नवंबर से लगभग 20,000 आशा कार्यकर्ता बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में डटी हुई हैं। वे 15,000 रुपये का एक तय मासिक मानदेय और बुनियादी सुरक्षा व कल्याणकारी सुविधाएं मांग रही हैं।
उनका कहना है कि महामारी के दौरान और उसके बाद उन्होंने जो अहम काम किया है, उसे देखते हुए यह मांग बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी।
सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की
इनमें से कई महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने घर छोड़कर आई हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कडाके की ठंड और सीमित सुविधाओं में रातें गुजारी हैं।
सरकारी प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार जहां बजट की कमी का हवाला दे रही है, वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके अहम योगदान के बदले अब उन्हें सही वेतन और पूरा समर्थन मिलना ही चाहिए।