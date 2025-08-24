सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 4 दिवसीय अल्जीरिया दौरे पर रवाना हुए, जानिए क्या है उद्देश्य
क्या है खबर?
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को अल्जीरिया की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। यह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा पिछले साल नवंबर की शुरुआत में दोनों देशों द्वारा एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लगभग 10 महीने बाद हो रही है।
मुलाकात
अल्जीरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे सेना प्रमुख
जनरल द्विवेदी यात्रा के दौरान अल्जीरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा भारत और अल्जीरिया के बीच हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद हो रही है। गौरतलब है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पिछले साल 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की यात्रा के दौरान अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम की 70वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया था।
समझौता
भारत-अल्जीरिया रक्षा सहयोग समझौता
पिछले साल हस्ताक्षरित भारत-अल्जीरिया रक्षा सहयोग समझौता, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना, प्रशिक्षण आदान-प्रदान का विस्तार करना और रक्षा क्षमता विकास के अवसर तलाशना है। अल्जीरिया भारत के समान ही उपकरणों का उपयोग करता है, इसलिए परिचालन विशेषज्ञता साझा करने, रखरखाव और प्रशिक्षण सहायता और रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसर मौजूद हैं।
दृष्ठिकोण
जनरल द्विवेदी आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे
अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी आतंकवाद के प्रति भारत के 'शून्य सहनशीलता' दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। चर्चाओं में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है क्योंकि दोनों देश विश्वास और पारस्परिकता का निर्माण करना चाहते हैं। भारत, अल्जीरिया को अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है क्योंकि सहेल में इसकी रणनीतिक स्थिति एक सुरक्षा केंद्र और तेल, गैस तथा दुर्लभ मृदा भंडारों वाला एक ऊर्जा केंद्र है।