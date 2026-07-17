जम्मू-कश्मीर: डोडा में SOG से राइफल छीनने की कोशिश में युवक की मौत, 3 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बीती रात तनावपूर्ण माहौल रहा। यहां जै-गंडोह रोड पर हुई एक झडप में 30 साल के आरीफ हुसैन की मौत हो गई, जबकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के 3 जवान जख्मी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आरीफ हुसैन ने कथित तौर पर SOG टीम के एक सदस्य से उसकी सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान झडप बढ़ गई और फायरिंग शुरू हो गई। घायलों समेत चारों लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन आरीफ हुसैन को बचाया नहीं जा सका।