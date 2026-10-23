दिल्ली की जहरीली हवा: डॉक्टरों ने ह्रदय पर असर को लेकर जताई चिंता
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दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अब 'खराब' श्रेणी में आ गई है। सर्दियों का कोहरा छाने से AQI का स्तर 292 के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पर हम प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत होने की चिंता करते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रदूषण आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
हवा में मौजूद बहुत छोटे कण हमारे खून में मिलकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। ये कण शरीर में सूजन भी पैदा करते हैं, जिससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है।
डॉक्टर ने अनियमित धड़कन के खतरे से आगाह किया
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजन सिओतिया चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण में रहने से खून का दौरा खराब हो सकता है और दिल की धड़कनें भी अनियमित हो सकती हैं।
अगर आपको दिल से जुड़ी किसी बीमारी का खतरा है, जैसे कि आपको शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो घर से निकलने से पहले हवा की गुणवत्ता जरूर जांच लें।