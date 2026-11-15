दिल्ली से महाराष्ट्र तक, घरों में क्यों दोगुनी हुई एयर प्यूरीफायर की बिक्री?

सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि अब लोग अपने घरों के अंदर की हवा की क्वालिटी को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं।

शाओमी और वर्सुनी जैसे ब्रांड इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि डायसन ने भी देखा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार उनकी वेबसाइट डायसन.इन पर एयर प्यूरीफायर वाले पेज पर आने वाले लोगों की संख्या 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है। शाओमी जैसी कंपनियों के नए-नए प्रोडक्ट आने से, एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी गैजेट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बनते जा रहे हैं।