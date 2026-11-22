भारत में अब गर्मी से राहत पाने के तरीके में बड़ा बदलाव आने वाला है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि 2035 तक देश में करीब 20 करोड़ नए एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे।

जैसे-जैसे शहर फैल रहे हैं और तापमान भी बढ़ रहा है, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया मिलकर दुनिया के कुल एयर कंडीशनर का लगभग 5वां हिस्सा बन जाएंगे। एयर कंडीशनर की इस भारी-भरकम संख्या का मतलब है कि बिजली की खपत भी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे भारत दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ाने वाले बड़े देशों में शामिल हो जाएगा।