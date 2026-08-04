अमेरिका के 25 राज्य भारत समेत 60 देशों पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ पहुंचे कोर्ट (फाइल तस्वीर)

अमेरिका के 25 राज्य भारत समेत 60 देशों पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ पहुंचे कोर्ट

लेखन गजेंद्र 10:52 am Aug 04, 202610:52 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए टैरिफ का मामला एक बार फिर अमेरिकी अदालत में पहुंच गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 राज्यों ने भारत समेत देश के 60 व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए नवीनतम टैरिफ को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात करों को बदलने का नया बहाना बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन कानूनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।