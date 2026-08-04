'बटवारा 1947' के प्रमोशन पर सनी देओल की एक टिप्पणी से विवाद, जमकर हो रहे ट्रोल

दरअसल, कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि 'बटवारा 1947' की पृष्ठभूमि पाकिस्तान है, इसलिए पड़ोसी देश को वह कैसे देखते हैं।

इसके जवाब में सनी ने कहा, "पहले दोनों देश एक ही थे। जैसा कि मेरे पिता (धर्मेंद्र) कहा करते थे, भारत मां है और पाकिस्तान भारत से निकला है, इसलिए वह 'मौसी' बन गया। ये तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब एक तरह से हैं तो जुड़े हुए कहीं ना कहीं से।"