टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ श्रीलंका के इन बल्लेबाजों ने खेली सबसे बड़ी पारियां

तीसरे स्थान पर भी जयवर्धने ही हैं। उन्होंने साल 1999 में कोलंबो में भारत के खिलाफ 242 रन की शानदार पारी खेली थी।

जयवर्धने ने इस पारी में 465 गेंदों का सामना किया था। इस दौरान उन्होंने 30 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 52.04 की रही थी।

इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 518/7 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 485 रन बनाए।

यह टेस्ट मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।