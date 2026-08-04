टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ श्रीलंका के इन बल्लेबाजों ने खेली सबसे बड़ी पारियां
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार मुकाबले हुए हैं। इस दौरान श्रीलंका के कुछ बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बड़ी और ऐतिहासिक पारियां खेलकर अपनी छाप छोड़ी है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले श्रीलंका के उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत के खिलााफ सबसे बड़ी पारियां खेलीं हैं।
#1
सनथ जयसूर्या (340 रन)
सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने साल 1997 में भारत के खिलाफ कोलंबो स्टेडियम में 340 रन की उम्दा पारी खेली थी।
जयसूर्या ने इस दौरान 578 गेंदों का सामना किया था, जिसमें 36 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 58.82 की रही थी।
भारत के 537/8 रन के जवाब में श्रीलंका ने 952/6 का स्कोर बनाया था और मुकाबला ड्रॉ रहा था।
#2
महेला जयवर्धने (275 रन)
दूसरे स्थान पर श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं।
उन्होंने 2009 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत के खिलाफ 275 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। उन्होंने 435 गेंदों का सामना करते हुए यह रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 27 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी पारी के दम पर श्रीलंका टीम ने 760/7 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था।
ये मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
महेला जयवर्धने (242 रन)
तीसरे स्थान पर भी जयवर्धने ही हैं। उन्होंने साल 1999 में कोलंबो में भारत के खिलाफ 242 रन की शानदार पारी खेली थी।
जयवर्धने ने इस पारी में 465 गेंदों का सामना किया था। इस दौरान उन्होंने 30 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 52.04 की रही थी।
इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 518/7 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 485 रन बनाए।
यह टेस्ट मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#4
रोशन महानामा (225 रन)
चौथे स्थान पर श्रीलंका के पूर्व स्टार बल्लेबाज रोशन महानामा हैं।
उन्होंने साल 1997 में कोलंबो के मैदान पर भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 561 गेंदों का सामना करते हुए 225 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 27 चौके निकले थे। भारतीय टीम ने 537/8 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी।
जवाब में श्रीलंका ने 952/6 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा था।