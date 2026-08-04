रश्मिका मंदाना ने अपना हेल्थ अपडेट दिया

रश्मिका मंदाना का चोट लगने पर छलका दर्द, बोलीं- तीसरी बार हुआ, मुझे सबक लेना होगा

लेखन ज्योति सिंह 10:36 am Aug 04, 202610:36 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म 'मैसा' की शूटिंग के दौरान घायल हो गई थीं। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने स्वास्थ्य पर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वह एक डांस नंबर फिल्मा रही थीं। ये उनका अब तक का सबसे जबरदस्त डांस वाला काम था, लेकिन उन्हें चोट लग गई। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि ये लगातार तीसरी बार हुआ, इसलिए उन्हें सबक लेना होगा कि वह इंसान हैं, मशीन नहीं।