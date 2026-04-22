आंध्र प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026: नतीजों का इंतजार खत्म! 25 अप्रैल के आसपास आएगा रिजल्ट
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आंध्र प्रदेश SSC 2026 के नतीजे जल्द ही जारी होने वाले हैं! आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) 25 अप्रैल के आसपास नतीजे घोषित कर सकता है, इसलिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट- results.bse.ap.gov.in और bse.ap.gov.in पर नजर बनाए रखें। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, उनकी बेसब्री अब खत्म होने वाली है।
नतीजों के लिए आधिकारिक वेबसाइट या SMS का सहारा लें
नतीजे देखने के लिए आपको बस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना हॉल टिकट नंबर डालें और सबमिट करें। परीक्षा पास करने के लिए आपको हर विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाने होंगे।
अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत आ रही है या आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है, तो आप SMS के जरिए भी अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल से 'AP SSC <हॉल टिकट नंबर>' टाइप करके 55352 पर भेज दें। कुछ ही देर में आपका नतीजा आपके फोन पर आ जाएगा।