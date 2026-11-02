उत्तर प्रदेश: कॉल रिकॉर्डिंग से टूटी शादी, गुस्साई युवती कौशांबी में पानी की टंकी पर चढ़कर जताया विरोध

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 23 साल की अनूपमा अपने मंगेतर से शादी तोड़ने की बात पर हुए झगड़े के बाद गुस्से में पानी की टंकी पर चढ़ गई। यह पूरा विवाद एक कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने से शुरू हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। इसके विरोध में अनूपमा एक पानी की टंकी पर चढ़ गई। यह बात देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर भीड़ जुटने लगी। आसपास के लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ ही घंटों में इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिस को भी इसकी सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे।